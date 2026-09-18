बैतूल हाईवे पर खौफनाक मंजर: दो ट्रकों के बीच जिंदगी और मौत से जूझते रहे चार लोग, कांच फोड़कर लोगों ने निकाला

बैतूल-नागपुर-भोपाल नेशनल हाईवे पर स्थित बरेठा घाट एक बार फिर भीषण सड़क हादसे का गवाह बना। बरेठा घाट पर एक तेज रफ्तार ट्रक ने कार को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे कार दो ट्रकों के बीच बुरी तरह फंस गई। हादसे में कार सवार चार लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें स्थानीय लोगों ने कार के कांच तोड़कर बाहर निकाला।

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