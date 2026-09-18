बैतूल: 15 महीने की मासूम के साथ दहेज हत्या की बलि चढ़ी 'मां', किया आत्मदाह, पति समेत सास और बुआ सास हिरासत में

जिले के वलनी गांव में एक दर्दनाक घटना सामने आई है, जहां एक महिला ने अपनी 15 महीने की बेटी के साथ आत्मदाह कर लिया। दोनों को गंभीर हालत में अस्पताल ले जाया गया लेकिन इलाज के दौरान पहले बच्ची और बाद में महिला की मौत हो गई। घटना से पहले महिला ने एक कागज पर सुसाइड नोट लिखा था और उसकी तस्वीर अपनी छोटी बहन और मायके पक्ष के लोगों को भेजी थी।

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सुसाइड नोट में संजना ने अपनी सास और बुआ सास पर वैवाहिक जीवन बर्बाद करने का आरोप लगाते हुए खुद को खत्म करने की बात लिखी थी। बहन ने सुसाइड नोट की तस्वीर देखते ही अपने पिता को फोन कर घटना की जानकारी दी। हालांकि जब तक पिता बेटी से मिलने पहुंचे, तब तक संजना और उसकी बेटी को झुलसी हुई हालत में आठनेर के सरकारी अस्पताल ले जाया जा चुका था।इसके बाद मायके पक्ष के लोग दोनों को बेहतर इलाज के लिए पाढर अस्पताल लेकर पहुंचे। यहां इलाज के दौरान पहले 15 महीने की बच्ची इतिका की मौत हो गई। इसके कुछ समय बाद संजना ने भी दम तोड़ दिया। बताया जा रहा है कि मां-बेटी 90 प्रतिशत से अधिक झुलस गई थीं, जिसके कारण उन्हें बचाया नहीं जा सका।संजना के मायके पक्ष ने ससुराल वालों पर दहेज के लिए प्रताड़ित करने के गंभीर आरोप लगाए हैं। संजना की मां के अनुसार ससुराल पक्ष की ओर से दहेज में बाइक की मांग की जा रही थी, जिसे उनका परिवार पूरा नहीं कर सका। परिजनों का आरोप है कि दहेज की मांग और पारिवारिक प्रताड़ना से संजना परेशान थी। वहीं सुसाइड नोट में भी संजना ने अपनी सास और बुआ सास पर वैवाहिक जीवन खराब करने का आरोप लगाया था। पुलिस मामले में सुसाइड नोट समेत अन्य साक्ष्यों की जांच कर रही है।मामले में मुलताई थाना क्षेत्र की मासोद पुलिस चौकी में संजना के पति, सास और बुआ सास के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने तीनों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। वहीं संजना के परिजन आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई और सजा की मांग करते हुए न्याय की गुहार लगा रहे हैं।