उज्जैन: हफ्ता वसूली करने वाला शातिर बदमाश गिरफ्तार, पुलिस ने निकाला जुलूस; कान पकड़कर लगवाई उठक-बैठक

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तलाई की पाल क्षेत्र में रहने वाले एक परिवार से हर महीने 500 रुपये की अवैध वसूली करने और इन्कार करने पर मारपीट करने वाले शातिर अपराधी को पंवासा थाना पुलिस ने शुक्रवार को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करने के बाद क्षेत्र में उसका जुलूस भी निकाला। इस दौरान आरोपी कान पकड़कर उठक-बैठक लगाता दिखा। बाद में पुलिस ने आरोपी को शाम करीब 5 बजे न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया।