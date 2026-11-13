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उज्जैन: हफ्ता वसूली करने वाला शातिर बदमाश गिरफ्तार, पुलिस ने निकाला जुलूस; कान पकड़कर लगवाई उठक-बैठक

Fri, 13 Nov 2026 07:15 PM IST
दिनेश शर्मा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, उज्जैन
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, उज्जैन Published by: दिनेश शर्मा Updated Fri, 13 Nov 2026 07:15 PM IST
सार

उज्जैन के तलाई की पाल क्षेत्र में परिवार से हर महीने 500 रुपये की हफ्ता वसूली और मारपीट के आरोपी विजय उर्फ टोकन को पंवासा पुलिस ने गिरफ्तार किया। आरोपी पर पहले से 11 आपराधिक मामले दर्ज हैं। पुलिस ने उसका जुलूस निकालकर उठक-बैठक लगवाई। न्यायालय ने उसे जेल भेज दिया।

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ujjain extortion accused vijay token arrested police procession
पुलिस ने बदमाश का जुलूस निकाला - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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तलाई की पाल क्षेत्र में रहने वाले एक परिवार से हर महीने 500 रुपये की अवैध वसूली करने और इन्कार करने पर मारपीट करने वाले शातिर अपराधी को पंवासा थाना पुलिस ने शुक्रवार को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करने के बाद क्षेत्र में उसका जुलूस भी निकाला। इस दौरान आरोपी कान पकड़कर उठक-बैठक लगाता दिखा। बाद में पुलिस ने आरोपी को शाम करीब 5 बजे न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया।
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अवैध वसूली और मारपीट की घटना
तलाई की पाल निवासी सोना सोलंकी ने 21 अक्तूबर को पंवासा थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत के अनुसार आरोपी विजय उर्फ टोकन अपने साथियों के साथ पीड़िता के घर के सामने पहुंचा। आरोपी ने मोहल्ले में रहने के एवज में प्रति माह 500 रुपये देने की मांग की। परिवार द्वारा रुपये देने से मना करने पर आरोपियों ने गाली-गलौज करते हुए सोना और उनके माता-पिता पर डंडों से हमला कर दिया। बीच-बचाव करने आए पड़ोसी के साथ भी मारपीट की गई और उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई।
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आरोपी का पुराना आपराधिक रिकॉर्ड
पुलिस जांच में सामने आया कि 25 वर्षीय आरोपी विजय उर्फ टोकन पिता गंगाराम राठौर के खिलाफ पहले से 11 आपराधिक मामले दर्ज हैं। वर्ष 2018 से 2026 के बीच उसके खिलाफ मारपीट, धमकी, अवैध वसूली, संपत्ति को नुकसान पहुंचाने और आबकारी अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज किए गए हैं।

आबकारी अधिनियम के एक अन्य मामले में पुलिस ने उसे पकड़ा था, जिसके बाद इस मारपीट और हफ्ता वसूली के मामले में भी उसकी गिरफ्तारी दिखाई गई। जुलूस के दौरान आरोपी कान पकड़कर चिल्लाता नजर आया कि अपराध करना पाप है, पुलिस हमारी बाप है। इसके बाद पुलिस ने आरोपी को न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया।
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