इंदौर: बिल्डर बंटी नागर सुसाइड केस में पुलिस खाली हाथ, पारिवारिक और व्यावसायिक कारणों की जांच जारी

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बिल्डर संदीप उर्फ बंटी नागर के खुदकुशी मामले में तीन दिन बाद भी पुलिस जांच को लेकर खाली हाथ है। नागर ने रविवार को पलासिया थाना क्षेत्र के साकेत नगर स्थित अपने दफ्तर में पत्नी की साड़ी से फंदा लगाकर खुदकुशी कर ली थी। पुलिस अब भी बिल्डर द्वारा आत्महत्या के कारणों का पता नहीं लगा पाई है।