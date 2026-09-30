मंडला: गले पर धारदार हथियार से वार कर 83 वर्षीय बुजुर्ग की हत्या, जादू-टोने के विवाद की आशंका

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घुघरी थाना क्षेत्र की सलवाह चौकी अंतर्गत ग्राम पंचायत भैंसवाही के स्कूल टोला में एक बुजुर्ग की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया है। करीब 83 वर्षीय सोहन सिंह सरोते का शव उनके झोपड़ीनुमा कमरे में खून से सना मिला। बुजुर्ग के गले, चेहरे, सिर और शरीर के अन्य हिस्सों पर धारदार हथियार से चोट के निशान मिले हैं। पुलिस प्रथम दृष्टया इसे हत्या का मामला मानकर जांच कर रही है।