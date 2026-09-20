सीहोर: 80 कैमरों की फुटेज खंगाली, पुलिस ने 12 घंटे में राजस्थान से बरामद किया भैरुंदा से चोरी 57 लाख का हाईवा

सीहोर जिले के भैरुंदा में 57 लाख रुपये कीमत के हाईवा डंपर की चोरी के मामले में पुलिस ने ऐसी तेजी दिखाई कि वारदात के महज 12 घंटे के भीतर चोरी का वाहन मध्यप्रदेश से राजस्थान पहुंचकर बरामद कर लिया गया। पुलिस ने करीब 80 सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर डंपर का पीछा करते हुए उसे अकलेरा से बरामद किया। हालांकि पुलिस को देखते ही चालक अंधेरे का फायदा उठाकर भाग निकला।

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19 सितंबर 2026 को दिगवाड़ निवासी फरियादी अरविन्द सिंह तोमर ने थाना भैरुंदा में रिपोर्ट दर्ज कराई कि शिवहरे पेट्रोल पंप के सामने खड़ा उसका हाईवा डंपर क्रमांक MP 37 ZL 9666 अज्ञात व्यक्ति चोरी कर ले गया। डंपर की अनुमानित कीमत करीब 57 लाख रुपये बताई गई। सूचना मिलते ही पुलिस ने अपराध क्रमांक 544/26, धारा 303(2) बीएनएस के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी।एसडीओपी रोशन कुमार जैन के पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी निरीक्षक घनश्याम दांगी और उपनिरीक्षक राजेश यादव के नेतृत्व में तत्काल दो पुलिस टीमों का गठन किया गया। पुलिस ने शुरुआत से ही मामले को गंभीरता से लेते हुए चोरी गए वाहन की तलाश के लिए तकनीकी साक्ष्यों और इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों को जांच का आधार बनाया।पुलिस टीमों ने इलाके से लेकर संभावित मार्ग तक लगभग 80 सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली। फुटेज और तकनीकी जानकारी के आधार पर डंपर के संभावित रूट की पहचान की गई। इसके बाद पुलिस ने कंट्रोल रूम के माध्यम से अन्य राज्यों के पुलिस थानों को भी वाहन की सूचना तत्काल प्रसारित कर दी।डंपर के राजस्थान की ओर जाने की जानकारी सामने आने के बाद भैरुंदा पुलिस ने राजस्थान बॉर्डर से लगे थाना क्षेत्रों से लगातार संपर्क और समन्वय स्थापित किया। पुलिस की यह अंतरराज्यीय घेराबंदी आगे बढ़ी और थाना अकलेरा, जिला झालावाड़ पुलिस को भी चोरी के डंपर की सूचना दी गई।लगातार किए गए पुलिस समन्वय और त्वरित कार्रवाई के परिणामस्वरूप अकलेरा पुलिस की सहायता से चोरी गए हाईवा डंपर को रोकने में सफलता मिली। पुलिस ने मौके से MP 37 ZL 9666 को विधिवत जब्त कर लिया। बरामद वाहन की कीमत करीब 57 लाख रुपये बताई गई है।पुलिस के अनुसार डंपर को रोकने के दौरान उसका चालक पुलिस को देखकर रात के अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गया। अब पुलिस की नजर फरार आरोपी की पहचान और गिरफ्तारी पर है। इसके लिए संबंधित टीमों द्वारा लगातार संभावित ठिकानों और अन्य सुरागों की जांच की जा रही है।भैरुंदा पुलिस की त्वरित कार्रवाई से करोड़ों की नहीं, बल्कि 57 लाख रुपए कीमत के वाहन की चोरी का मामला कुछ ही घंटों में सुलझ गया और डंपर बरामद हो गया। हालांकि वारदात के पीछे कौन था और चालक तक पुलिस कब पहुंचती है, यह जांच और गिरफ्तारी के बाद ही स्पष्ट होगा।