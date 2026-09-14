अशोकनगर में बड़ा हादसा: खेलते-खेलते खेत तक पहुंचे चार मासूम, कुएं में डूबने से चारों भाइयों की मौत

अशोकनगर जिले के चंदेरी क्षेत्र के विक्रमपुर गांव में सोमवार को एक दर्दनाक हादसे ने पूरे गांव को गमगीन कर दिया। एक ही परिवार के चार मासूम भाइयों की खेत में बने कुएं में डूबने से मौत हो गई। चारों बच्चों की उम्र 10 वर्ष से कम थी। सुबह घर से खेलने के लिए निकले भाई कब गांव की सीमा पार कर खेतों तक पहुंच गए, इसका परिवार को पता ही नहीं चला। दोपहर में कुएं से शव मिलने के बाद हादसे की जानकारी सामने आई।

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