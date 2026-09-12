अशोकनगर: अवैध शराब के खिलाफ सड़क पर उतरीं महिलाएं, लाठियां लेकर चंदेरी-ईसागढ़ मार्ग पर लगाया जाम

बड़ी संख्या में महिलाएं हाथों में लाठियां लेकर गांव के समीप चंदेरी-ईसागढ़ मार्ग पर पहुंचीं और शराब कारोबार पर रोक लगाने की मांग को लेकर प्रदर्शन शुरू कर दिया। महिलाओं के सड़क पर बैठने और रास्ते में पत्थर रखने से कुछ समय के लिए आवागमन प्रभावित हुआ और सड़क के दोनों ओर वाहनों की कतार लग गई।

प्रदर्शन कर रही महिलाओं का कहना था कि अवैध शराब की बिक्री केवल कानून-व्यवस्था का विषय नहीं है, बल्कि इसका सीधा असर गांव के परिवारों पर पड़ रहा है। महिलाओं ने आरोप लगाया कि गांव और आसपास के क्षेत्र में लंबे समय से अवैध शराब की बिक्री को लेकर परेशानी बनी हुई है। इससे घरों का माहौल प्रभावित होने के साथ ही ग्रामीणों को सामाजिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है।

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महिलाओं ने प्रशासन से मांग की कि अवैध रूप से शराब बेचने वालों की पहचान कर उनके खिलाफ प्रभावी कार्रवाई की जाए। शनिवार को महिलाएं एकजुट होकर चंदेरी-ईसागढ़ मार्ग पर पहुंचीं और अपना विरोध दर्ज कराया। सड़क पर पत्थर रखकर रास्ता रोक दिए जाने से दोनों ओर वाहनों की आवाजाही प्रभावित हुई। महिलाओं के हाथों में लाठियां होने के कारण मौके पर लोगों की भीड़ भी जुट गई।

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प्रदर्शन की सूचना मिलने के बाद पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे। अधिकारियों ने महिलाओं को समझाने का प्रयास किया और उनकी शिकायतों को गंभीरता से सुना। महिलाओं ने अधिकारियों के सामने अपनी समस्याएं रखते हुए कहा कि जब तक अवैध शराब की बिक्री पर प्रभावी रोक नहीं लगती, तब तक समस्या का स्थायी समाधान नहीं होगा।

अधिकारियों ने महिलाओं को भरोसा दिलाया कि शिकायत के आधार पर गांव और आसपास के क्षेत्र में अवैध शराब के कारोबार की जांच की जाएगी। साथ ही अवैध गतिविधियों में शामिल लोगों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई का आश्वासन दिया गया।

अधिकारियों के निर्देश के बाद पुलिस टीम गांव में पहुंची और अवैध शराब की बिक्री से जुड़े लोगों के खिलाफ कार्रवाई की। प्रशासन की ओर से कार्रवाई करने और आगे भी अभियान जारी रखने का आश्वासन मिलने के बाद महिलाओं ने अपना प्रदर्शन समाप्त कर दिया। इसके बाद सड़क पर रखे गए पत्थर हटाए गए और चंदेरी-ईसागढ़ मार्ग पर वाहनों की आवाजाही फिर से शुरू हो गई।प्रदर्शन समाप्त होने के बाद महिलाओं ने उम्मीद जताई कि प्रशासन कार्रवाई को केवल एक दिन तक सीमित नहीं रखेगा, बल्कि गांव में अवैध शराब की बिक्री पर स्थायी रूप से अंकुश लगाने के लिए लगातार निगरानी रखेगा। महिलाओं का कहना था कि गांव का माहौल सुरक्षित और बेहतर बनाने के लिए अवैध शराब के खिलाफ सख्त कार्रवाई जरूरी है। प्रदर्शन के कारण कुछ समय तक प्रभावित रहा चंदेरी-ईसागढ़ मार्ग रास्ता खुलने के बाद सामान्य हो गया।