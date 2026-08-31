अशोकनगर हादसा: दो बाइकों की आमने-सामने भिड़ंत, चार लोगों की मौत; इनमें तीन एक ही परिवार के

अशोकनगर जिले में सोमवार शाम दर्दनाक सड़क हादसे ने चार परिवारों की खुशियां छीन लीं। आरोन रोड पर तौकली गांव के पास दो बाइकों की आमने-सामने हुई भीषण भिड़ंत में एक ही परिवार के तीन लोगों समेत चार लोगों की मौत हो गई, जबकि दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद इलाके में अफरा-तफरी मच गई।

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