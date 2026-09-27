अनूपपुर अपराध: गणेश विसर्जन के बाद लापता युवक की हत्या के मामले में पांच आरोपी गिरफ्तार, 48 घंटे में खुलासा

अनूपपुर जिले के जैतहरी पुलिस ने सिवनी डोंगरी निवासी 22 वर्षीय गोवर्धन कोल की हत्या का 48 घंटे में खुलासा करते हुए पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार घटना वाले दिन मृतक और आरोपी एक ही स्थान पर गए थे। इसी दौरान पेट्रोल खत्म होने के बाद पेट्रोल लेने गए और वापस लौटकर साथियों के साथ बैठकर शराब पी। शराब पीने के दौरान किसी बात को लेकर विवाद हुआ, जिसके बाद गोवर्धन की हत्या कर दी गई।

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