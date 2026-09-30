अनुपपूर: सीईसी के इस्तीफे की मांग को लेकर कांग्रेस का प्रदर्शन, कलेक्ट्रेट में घुसे कार्यकर्ता

अनूपपुर में मतदाता सूची में बदलाव और विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) प्रक्रिया को लेकर बुधवार को जिला कांग्रेस कमेटी ने विरोध प्रदर्शन किया। जिला कांग्रेस अध्यक्ष गुड्डू चौहान के नेतृत्व में बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता सामतपुर तिराहा पर एकत्रित हुए। यहां मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार और केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए कार्यकर्ता रैली के रूप में कलेक्ट्रेट पहुंचे।

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