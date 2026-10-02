अनूपपुर: पोते की पिटाई से घायल दादा की मौत, पत्नी से विवाद के दौरान बीच-बचाव करने पहुंचे थे 85 वर्षीय बुजुर्ग

अनूपपुर जिले के जैतहरी थाना क्षेत्र के बेलिया गांव में पारिवारिक विवाद के दौरान पोते द्वारा डंडे से की गई मारपीट में गंभीर रूप से घायल 85 वर्षीय दादा की इलाज के दौरान मौत हो गई। पुलिस ने शुक्रवार को शव का पंचनामा कर जिला अस्पताल में पोस्टमार्टम कराया। आरोपी पोते की तलाश की जा रही है।

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