अनूपपुर: दूसरे भी नहीं मिला नदी में लापता युवक का सुराग, घटनास्थल से 5 किमी दूर बमराड़-जोहिला संगम तक सर्चिंग

अनूपपुर जिले के राजेंद्रग्राम थाना क्षेत्र के ग्राम मौहरी में शनिवार दोपहर बमराड़ नदी में नहाने के दौरान लापता हुए 35 वर्षीय युवक देव सिंह का दूसरे दिन लगातार रेस्क्यू के बाद भी कोई सुराग नहीं मिल सका है। एसडीईआरएफ की टीम ने घटना स्थल से करीब पांच किलोमीटर दूर बमराड़-जोहिला नदी के संगम तक सर्चिंग की, लेकिन युवक का पता नहीं चला। रविवार दोपहर 12 बजे से शाम तक तैराकों की मदद से नदी में खोजबीन की गई।

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