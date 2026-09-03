Lucknow News: कार की टक्कर से रिक्शा सवार युवक की मौत, बेटा घायल
संवाद न्यूज एजेंसी, लखनऊ Updated Thu, 03 Sep 2026 02:07 AM IST
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सरोजनीनगर। इलाके में मंगलवार दोपहर तेज रफ्तार कार की रिक्शे से टक्कर हो गई। हादसे में रिक्शा सवार पिता-पुत्र गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस ने दोनों को ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया। इलाज के दौरान मोबीन खान (55) की मौत हो गई। उनके बेटे मोहसिन को प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई।
मानकनगर के तेजीखेड़ा निवासी मोबीन खान अपने बेटे मोहसिन के साथ ट्रांसपोर्टनगर स्थित निजी कंपनी में नौकरी के संबंध में बात करने जा रहे थे। रिक्शा मोहसिन चला रहा था। परिजनों के मुताबिक ट्रांसपोर्टनगर तिराहे के पास पीछे से आई कार ने रिक्शे में जोरदार टक्कर मार दी। इससे रिक्शा पलट गया और मोबीन उसके नीचे दब गए। हादसे के बाद कार चालक वाहन लेकर भाग गया। बताया जा रहा है कि करीब दो वर्ष पहले मोबीन खान का पत्नी सोना से अलगाव हो गया था। थाना प्रभारी राजदेव प्रजापति ने घटना की जानकारी से इन्कार किया है।
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मानकनगर के तेजीखेड़ा निवासी मोबीन खान अपने बेटे मोहसिन के साथ ट्रांसपोर्टनगर स्थित निजी कंपनी में नौकरी के संबंध में बात करने जा रहे थे। रिक्शा मोहसिन चला रहा था। परिजनों के मुताबिक ट्रांसपोर्टनगर तिराहे के पास पीछे से आई कार ने रिक्शे में जोरदार टक्कर मार दी। इससे रिक्शा पलट गया और मोबीन उसके नीचे दब गए। हादसे के बाद कार चालक वाहन लेकर भाग गया। बताया जा रहा है कि करीब दो वर्ष पहले मोबीन खान का पत्नी सोना से अलगाव हो गया था। थाना प्रभारी राजदेव प्रजापति ने घटना की जानकारी से इन्कार किया है।
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