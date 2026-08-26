Lucknow News: हाईटेंशन लाइन की चपेट में आकर युवक की मौत, ग्रामीणों में आक्रोश

कामिल मूलरूप से उन्नाव के हसनगंज के सरावह गांव के थे और वर्ष 2012 से करीमाबाद में मजदूरी कर रहे थे। बेटे की मौत की खबर पाकर पिता रमजान, मां शकीला और बड़े भाई सलमान करीमाबाद पहुंच गए। ग्रामीणों का आरोप है कि काकोरी, दुबग्गा और पारा क्षेत्र में मकानों के ऊपर से हाईटेंशन लाइनें गुजर रही हैं। उन्होंने आबादी के ऊपर से गुजर रही लाइनों का सर्वे कराकर उन्हें सुरक्षित करने की मांग की है। हादसे के बाद घुरघुरी तालाब चौकी प्रभारी की अभद्र टिप्पणी पर भी परिजनों और ग्रामीणों ने नाराजगी जताई। इंस्पेक्टर सतीश चंद्र राठौर ने बताया कि कामिल के पिता रमजान ने पुलिस को लिखित में देकर किसी कानूनी कार्रवाई से इन्कार किया है।