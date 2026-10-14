Lucknow News: भगवान पर टिप्पणी का विरोध करने पर युवक की गर्दन पर ब्लेड से हमला

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सीतापुर के कमियाबपुर मानपुर निवासी ज्ञानेंद्र कुमार सीतापुर रोड स्थित नवीन गल्ला मंडी में सब्जी कारोबारी चांद आलम के यहां काम करते हैं। उनके साथ सीतापुर के महमूदनगर चंदन निवासी सुहैल खान भी काम करता है। दोनों मड़ियांव के नया पुरवा में किराये पर रहते हैं। ज्ञानेंद्र के मुताबिक, छह अक्तूबर को घर के बाहर बातचीत के दौरान सुहैल ने भगवान पर अभद्र टिप्पणी की। विरोध पर उसने गर्दन पर ब्लेड से हमला कर दिया। घायल अवस्था में ज्ञानेंद्र पुलिस चौकी पहुंचे। पुलिस ने ज्ञानेंद्र को अस्पताल पहुंचाया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें छुट्टी दे दी गई। इंस्पेक्टर शिवानंद मिश्रा ने बताया कि आरोपी की तलाश में पुलिस टीम लगी है।

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गुडंबा। मड़ियांव इलाके में भगवान पर अभद्र टिप्पणी का विरोध करने पर सुहैल खान ने अपने परिचित ज्ञानेंद्र कुमार की गर्दन पर ब्लेड से हमला कर दिया। घायल ज्ञानेंद्र ने नवीन गल्ला मंडी पुलिस चौकी पहुंचकर जान बचाई। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी है।