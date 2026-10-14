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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lucknow News ›   A film will be made on the mysteries surrounding Devraha Baba

Lucknow News: देवराहा बाबा के रहस्यों पर बनेगी फिल्म

Wed, 14 Oct 2026 03:01 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Wed, 14 Oct 2026 03:01 AM IST
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A film will be made on the mysteries surrounding Devraha Baba
देवराहा बाबा पर फिल्म बनाएंगे मुकेश वर्मा। - फोटो : samvad
लखनऊ। संत देवराहा बाबा के जीवन और उनसे जुड़ी रहस्यमयी कहानियों पर फिल्म बनने जा रही है। नाटककार, लेखक और निर्देशक मुकेश वर्मा ने फिल्म का नाम देवराहा बाबा-द अनसॉल्व्ड कोड रखा है। वह फिल्म का लेखन और निर्देशन करेंगे।
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फिल्म की कहानी एक खोजी पत्रकार के इर्द-गिर्द घूमेगी, जो देवराहा बाबा के जीवन से जुड़े रहस्यों और प्रचलित मान्यताओं की सच्चाई तलाशने निकलता है। इस दौरान उसके सामने ऐसे सवाल आते हैं, जो उसे आस्था, विज्ञान और तर्क के संबंधों पर विचार करने के लिए मजबूर करते हैं। फिल्म में ऐतिहासिक संदर्भों, जनश्रुतियों और लोगों के अनुभवों को कहानी का हिस्सा बनाने की योजना है।
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मुकेश वर्मा इससे पहले हिंदी फिल्म मल्लाह का लेखन और निर्देशन कर चुके हैं। इस फिल्म में अनुभवी रंगकर्मियों के साथ नए कलाकारों को भी मौका दिया जाएगा। हालांकि, फिल्म की शूटिंग शुरू होने की तारीख, कलाकारों के चयन और रिलीज से जुड़ी जानकारी अभी सामने नहीं आई है।
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देवराहा बाबा पर फिल्म बनाएंगे मुकेश वर्मा।

देवराहा बाबा पर फिल्म बनाएंगे मुकेश वर्मा।- फोटो : samvad

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