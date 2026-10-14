Lucknow News: देवराहा बाबा के रहस्यों पर बनेगी फिल्म

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फिल्म की कहानी एक खोजी पत्रकार के इर्द-गिर्द घूमेगी, जो देवराहा बाबा के जीवन से जुड़े रहस्यों और प्रचलित मान्यताओं की सच्चाई तलाशने निकलता है। इस दौरान उसके सामने ऐसे सवाल आते हैं, जो उसे आस्था, विज्ञान और तर्क के संबंधों पर विचार करने के लिए मजबूर करते हैं। फिल्म में ऐतिहासिक संदर्भों, जनश्रुतियों और लोगों के अनुभवों को कहानी का हिस्सा बनाने की योजना है।मुकेश वर्मा इससे पहले हिंदी फिल्म मल्लाह का लेखन और निर्देशन कर चुके हैं। इस फिल्म में अनुभवी रंगकर्मियों के साथ नए कलाकारों को भी मौका दिया जाएगा। हालांकि, फिल्म की शूटिंग शुरू होने की तारीख, कलाकारों के चयन और रिलीज से जुड़ी जानकारी अभी सामने नहीं आई है।