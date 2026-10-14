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Lucknow News: रावण-वाणासुर संवाद और लक्ष्मण-परशुराम संवाद ने भरा रोमांच

Wed, 14 Oct 2026 03:02 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Wed, 14 Oct 2026 03:02 AM IST
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The dialogues between Ravana and Banasura, and between Lakshmana and Parashurama, were filled with thrill
लखनऊ। श्री मौसमगंज रामलीला एवं नाट्य समिति की ओर से डालीगंज के 147वें वार्षिकोत्सव में मंगलवार को धनुष यज्ञ, रावण-वाणासुर संवाद और लक्ष्मण-परशुराम संवाद का मंचन किया गया। कलाकारों ने अपने अभिनय और प्रभावशाली संवादों के जरिये रामायण के प्रमुख प्रसंगों को जीवंत किया।
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धनुष यज्ञ प्रसंग में राजा जनक की ओर से आयोजित सीता स्वयंवर का मंचन हुआ। भगवान शिव के धनुष को उठाने और प्रत्यंचा चढ़ाने की चुनौती प्रस्तुत की गई। इस दौरान रावण-बाणासुर संवाद और लक्ष्मण-परशुराम संवाद ने दर्शकों को रोमांचित किया। समिति के अध्यक्ष घनश्याम दास अग्रवाल ने बताया कि रामलीला का मंचन प्रतिदिन रात नौ बजे शुरू होता है और मध्यरात्रि तक चलता है। रामलीला देखने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। जो लोग आयोजन स्थल तक नहीं पहुंच पाते, उनके लिए फेसबुक पेज धर्म जिज्ञासा पर भी रामलीला का सीधा प्रसारण किया जा रहा है। इससे घर बैठे भी श्रद्धालु रामकथा के प्रसंगों का आनंद ले सकते हैं।
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