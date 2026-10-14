Lucknow News: रावण-वाणासुर संवाद और लक्ष्मण-परशुराम संवाद ने भरा रोमांच

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धनुष यज्ञ प्रसंग में राजा जनक की ओर से आयोजित सीता स्वयंवर का मंचन हुआ। भगवान शिव के धनुष को उठाने और प्रत्यंचा चढ़ाने की चुनौती प्रस्तुत की गई। इस दौरान रावण-बाणासुर संवाद और लक्ष्मण-परशुराम संवाद ने दर्शकों को रोमांचित किया। समिति के अध्यक्ष घनश्याम दास अग्रवाल ने बताया कि रामलीला का मंचन प्रतिदिन रात नौ बजे शुरू होता है और मध्यरात्रि तक चलता है। रामलीला देखने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। जो लोग आयोजन स्थल तक नहीं पहुंच पाते, उनके लिए फेसबुक पेज धर्म जिज्ञासा पर भी रामलीला का सीधा प्रसारण किया जा रहा है। इससे घर बैठे भी श्रद्धालु रामकथा के प्रसंगों का आनंद ले सकते हैं।