फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lucknow News ›   Your Honor, please have the truck parking and garbage piles near the college removed.

Lucknow News: जज साहब, कॉलेज के पास से ट्रकों की पार्किंग और कूड़े के ढेर हटवा दीजिए

Thu, 01 Oct 2026 02:37 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Thu, 01 Oct 2026 02:37 AM IST
विज्ञापन
Your Honor, please have the truck parking and garbage piles near the college removed.
कार्यशाला में मौजूद जिला जज, ​शिक्षक और विद्यार्थी।
लखनऊ। ‘सर, हमने सुना है कि जब जज साहब आदेश करते हैं तो उसका असर होता है और सरकारी अफसर अच्छे से काम करने लगते हैं। हो सके तो मेरे कॉलेज के पास से ट्रकों की पार्किंग और मुख्य मार्ग से कूड़े के ढेर हटवा दीजिए। सुबह विद्यालय आने में परेशानी होती है।’
विज्ञापन

राजकीय जुबिली इंटर कॉलेज के विद्यार्थियों ने बुधवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश जैनेंद्र पांडेय और एसीजेएम सुमित चौधरी से यह शिकायत की। दोनों न्यायिक अधिकारी राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से कॉलेज में आयोजित पॉक्सो अधिनियम जागरूकता कार्यशाला में पहुंचे थे। बच्चों की शिकायत सुनने के बाद दोनों अधिकारियों ने विद्यालय के सामने और आसपास के मार्ग का निरीक्षण किया और समस्या का जल्द समाधान कराने और जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई का आश्वासन दिया।
विज्ञापन

विद्यालय के प्रधानाचार्य सुमित कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि ट्रकों की पार्किंग और कूड़े की समस्या करीब 10 वर्षों से है। नगर निगम और पुलिस को कई बार प्रार्थनापत्र दिए गए, लेकिन सुनवाई नहीं हुई।
विज्ञापन
विज्ञापन

लैंगिक अपराध बर्दाश्त न करें
जागरूकता संवाद के दौरान न्यायिक अधिकारियों ने विद्यार्थियों से संवाद किया। उन्होंने पॉक्सो अधिनियम-2012 के उद्देश्य और इसके तहत आने वाले अपराधों की जानकारी दी। बताया कि यह कानून बच्चों को यौन शोषण और लैंगिक अपराधों से सुरक्षा देने के लिए बनाया गया है। उन्होंने विद्यार्थियों से कहा कि किसी भी प्रकार के लैंगिक अपराध या दुर्व्यवहार को बर्दाश्त न करें और ऐसी घटना की जानकारी तत्काल संबंधित अधिकारियों को दें।

कार्यशाला में मौजूद जिला जज, शिक्षक और विद्यार्थी।

कार्यशाला में मौजूद जिला जज, शिक्षक और विद्यार्थी।

कार्यशाला में मौजूद जिला जज, शिक्षक और विद्यार्थी।

कार्यशाला में मौजूद जिला जज, शिक्षक और विद्यार्थी।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed