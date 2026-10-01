Lucknow News: 150 गुना मुनाफा कमाने का झांसा देकर कारोबारी से 81.41 लाख रुपये ठगे

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महेश के मुताबिक, कुछ समय पहले उन्होंने फेसबुक पर शेयर ट्रेडिंग से संबंधित एक विज्ञापन देखा था। तीन अगस्त को विज्ञापन पर क्लिक करने के बाद उन्हें व्हाट्सएप ग्रुप ए 103 डी 11 मार्केट गुरु में जोड़ दिया गया। ग्रुप की एडमिन अनन्या कुलकर्णी थी। ग्रुप में आईपीओ और शेयर खरीदने-बेचने पर 150 गुना तक मुनाफे का दावा किया गया। झांसे में आने पर ठगों ने उन्हें प्लेस्टोर से फिनसोल एल्गो एप डाउनलोड करने के लिए कहा। एप डाउनलोड नहीं हुआ तो व्हाट्सएप पर एक लिंक भेजा गया। लिंक पर क्लिक करने के बाद एप मोबाइल में डाउनलोड हो गया। उन्होंने एप पर खाता बनाकर पांच हजार रुपये जमा किए।इसके बाद ठगों ने उन्हें आईपीओ में निवेश करने के लिए कहा। उन्होंने 27 अगस्त तक कई बार में कुल 81.41 लाख रुपये निवेश कर दिए। सात सितंबर को एप पर उन्हें करीब 200 फीसदी मुनाफा दिखाई दिया। उन्होंने रकम निकालने की कोशिश की तो ठगों ने भुगतान करने से इन्कार कर दिया। ठगों ने मुनाफे की रकम हासिल करने के लिए विभिन्न शुल्क के नाम पर 20 फीसदी रकम जमा करने के लिए कहा। इस पर उन्हें ठगी का शक हुआ।पुलिस ने 6.50 लाख रुपये फ्रीज कराएइंस्पेक्टर आलोक राय के मुताबिक, पीड़ित की 6.50 लाख रुपये की रकम फ्रीज करा दी है। बाकी रकम फ्रीज कराने की प्रक्रिया चल रही है। पुलिस व्हाट्सएप ग्रुप की एडमिन और ठगी में शामिल अन्य लोगों के बारे में भी जानकारी जुटा रही है।