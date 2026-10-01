Lucknow News: केजीएमयू में नर्सिंग छात्रों का धरना तीसरे दिन भी जारी

लखनऊ। बीएससी नर्सिंग द्वितीय वर्ष की छात्रा की बुखार से मौत के बाद केजीएमयू में शुरू हुआ नर्सिंग छात्रों का आंदोलन बुधवार को तीसरे दिन भी जारी रहा। डीन और प्रिंसिपल के इस्तीफे समेत विभिन्न मांगों को लेकर छात्र-छात्राएं धरने पर बैठे रहे। छात्रों ने चेतावनी दी कि जल्द ठोस निर्णय नहीं हुआ तो भूख हड़ताल शुरू करेंगे।उनका आरोप है कि बीमार होने पर भी उन्हें अवकाश नहीं दिया जाता और ओपीडी व वार्ड में ड्यूटी लगाई जाती है। केजीएमयू के प्रवक्ता डॉ. केके सिंह ने बताया कि छात्रा की मौत की जांच समिति कर रही है। उधर, संस्थान के प्रशासनिक अधिकारियों ने धरना दे रहे छात्रों पर अभद्रता का आरोप लगाते हुए कुलपति से शिकायत भी की है।