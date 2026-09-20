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Lucknow News: ग्रीन गैस का मीटर अपडेट कराने के नाम पर युवक से पांच लाख ठगे

Sun, 20 Sep 2026 02:31 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Sun, 20 Sep 2026 02:31 AM IST
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Young man swindled out of 5 lakh on the pretext of updating his green gas meter.
लखनऊ। साइबर जालसाजों ने गाजीपुर इलाके में रहने वाले अशोक कुमार चटर्जी को ग्रीन गैस के मीटर अपडेट के नाम पर उनके खाते से कई बार में पांच लाख रुपये निकाल लिए। पीड़ित ने साइबर क्राइम थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है।
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अशोक ने बताया कि 29 अगस्त को उनके व्हाट्सएप पर ग्रीन गैस के मीटर अपडेट के लिए सुबह आठ बजे से 8:40 बजे तक तीन बार एपीके फाइल आईं। उन्होंने एपीके फाइल पर क्लिक किया तो उनका मोबाइल हैक हो गया। उनके पास अनजान नंबर से कॉल आने लगी जिसे वह रिसीव नहीं कर पाए। कुछ देर बाद उन्होंने जब कॉल लॉग देखी तो पता चला कि जिस नंबर से उनके पास कॉल आई थी उस पर किसी ने एक घंटा 16 मिनट तक बात की। वह कुछ समझ पाते इससे पहले खाते से पैसे निकलने के मेसेज आने लगे। उन्होंने ट्रांजेक्शन रोकने की कोशिश भी की, मगर मोबाइल ने काम करना बंद कर दिया। उन्होंने मामले की शिकायत cybercrime.gov.in पर दर्ज कराई। इसके बाद वह थाने पहुंचे। इंस्पेक्टर आलोक राय ने बताया कि मामले की तफ्तीश की जा रही है। पीड़ित को जिस मोबाइल नंबर से कॉल आई थी उसे ट्रेस किया जा रहा है। पीड़ित की रकम फ्रीज कराने का प्रयास किया जा रहा है।
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