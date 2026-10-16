Lucknow News: कार में स्क्रैच आने पर युवक को पीटकर किया मरणासन्न

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राम बिटोली ने एफआईआर में बताया कि 13 अक्तूबर की रात करीब 12 बजे बेटा श्रेयस घर के बाहर कार पार्क कर रहा था। तभी आरोपी आया और कार में स्क्रैच आने की बात कहकर गाली-गलौज करने लगा। पूरे परिवार की हत्या करने की धमकी दी। विरोध पर उसने श्रेयस का गला दबाकर हत्या की कोशिश की। शोर सुनकर राम बिटोली और उनकी बेटी बाहर आ गई। श्रेयस को बचाने की कोशिश करने पर आरोपी ने पिता व बहन को धक्का देकर गिरा दिया।आरोप है कि आरोपी ने हत्या की नीयत से श्रेयस का सिर बिजली के खंभे से कई बार लड़ाया। श्रेयस मरणासन्न होकर सड़क पर गिर गया, फिर भी आरोपी लात-घूंसों से पीटता रहा। लोगों के जुटने पर वह धमकाते हुए भाग निकला। राम बिटोली ने बेटे को अस्पताल पहुंचाया, जहां उसका इलाज चल रहा है। इंस्पेक्टर शिवानंद मिश्रा ने बताया कि फुटेज देखी जा रही हैं और आरोपी की तलाश में दबिश दी जा रही है।