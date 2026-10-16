Lucknow News: राम बरात बनी आकर्षण

नगराम। नगर पंचायत नगराम में आदर्श रामलीला नाटक समाज की ओर से आयोजित 126 वर्ष पुरानी रामलीला में बुधवार को भव्य राम बरात निकाली गई। इससे पहले मंगलवार को सीता स्वयंवर के प्रसंग में भगवान श्रीराम के धनुष भंग का आकर्षक मंचन किया गया था। बुधवार को राजा दशरथ के नेतृत्व में भगवान श्रीराम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न सहित बाराती जनकपुरी पहुंचे। यहां राजा जनक ने बरात का स्वागत किया। इसके बाद माता सीता ने भगवान श्रीराम को जयमाल पहनाई। विवाह के प्रसंग और माता सीता की विदाई का भावपूर्ण चित्रण देखकर दर्शक भावविभोर हो उठे।

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