Lucknow News: ड्रेस कोड और पास के बिना दीक्षांत में नो एंट्री

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विद्यार्थी शुक्रवार को सुबह 10 से शाम पांच बजे तक विश्वविद्यालय के शैक्षणिक खंड में परिधान समिति से पगड़ी और अंगवस्त्रम प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए विश्वविद्यालय का पहचान पत्र, आधार कार्ड या मतदाता पहचान पत्र लाना होगा। इसी दौरान दीक्षांत समारोह का प्रवेश पास भी प्राप्त करना होगा। निर्धारित समय पर परिधान नहीं लेने वालों को समारोह में शामिल होने की अनुमति नहीं मिलेगी। पुरुष अभ्यर्थियों को काली पतलून, सफेद शर्ट, काला कोट, काली टाई और औपचारिक काले जूते पहनने होंगे। महिला अभ्यर्थी निर्धारित काले-सफेद परिधान या ऑफ-व्हाइट अथवा क्रीम रंग की साड़ी में आ सकती हैं। समारोह में आने वाले अतिथियों के लिए भी प्रवेश पास और सरकारी पहचान पत्र अनिवार्य है। सभागार में मोबाइल, कैमरा, टैबलेट, बैग, पानी की बोतल और खाद्य सामग्री ले जाने पर रोक रहेगी।

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लखनऊ। डॉ. राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय (आरएमएलएनएलयू) के 17 अक्तूबर को होने वाले पंचम दीक्षांत समारोह में उपाधि लेने वाले अभ्यर्थियों को निर्धारित परिधान और प्रवेश पास के बिना प्रवेश नहीं मिलेगा। विश्वविद्यालय ने 16 अक्तूबर को सुबह 10 बजे पूर्वाभ्यास में शामिल होना भी अनिवार्य किया है।