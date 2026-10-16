Lucknow News: 5100 कन्याओं का पूजन करेगा प्रेरणा परिवार

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लखनऊ। प्रेरणा परिवार की ओर से 17 अक्तूबर को जनभवन में 5100 कन्याओं का पूजन किया जाएगा। प्रेरणा परिवार के पदाधिकारियों ने बृहस्पतिवार को जियामऊ स्थित विश्व संवाद केंद्र में इसकी जानकारी दी। प्रेरणा परिवार के अध्यक्ष गुंजित कालरा ने बताया कि जनभवन में यह तीसरी बार कन्या पूजन होगा। इस मौके पर शिखा भार्गव, प्रशांत भाटिया, यशवर्धन अग्रवाल, श्लोक सिंह और अभिनव भार्गव मौजूद रहे।