Lucknow News: कल से कर सकेंगे रिवरफ्रंट की सैर

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लखनऊ। गोमती में बाढ़ के कारण कई दिनों से बंद रिवरफ्रंट रविवार से पर्यटकों के लिए खोल दिया जाएगा। पानी भरने से पार्क, जॉगिंग ट्रैक डूब गए थे। ऐसे में लोगों की सुरक्षा के मद्देनजर एलडीए ने मुख्य गेटों पर ताला लगाकर आवाजाही रोक दी थी। कीचड़, सिल्ट जमा होने, घास खराब होने, टाइल्स उखड़ने और लाइटिंग उपकरण खराब होने से काफी नुकसान हुआ। पानी उतरने के बाद एलडीए वीसी प्रथमेश कुमार के निर्देश पर 100 से अधिक कर्मचारी और 10 मशीनें लगाकर सफाई व मरम्मत करवाई गई।