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Lucknow News: कल से कर सकेंगे रिवरफ्रंट की सैर

Sat, 24 Oct 2026 01:36 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Sat, 24 Oct 2026 01:36 AM IST
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You will be able to visit the riverfront starting tomorrow
लखनऊ। गोमती में बाढ़ के कारण कई दिनों से बंद रिवरफ्रंट रविवार से पर्यटकों के लिए खोल दिया जाएगा। पानी भरने से पार्क, जॉगिंग ट्रैक डूब गए थे। ऐसे में लोगों की सुरक्षा के मद्देनजर एलडीए ने मुख्य गेटों पर ताला लगाकर आवाजाही रोक दी थी। कीचड़, सिल्ट जमा होने, घास खराब होने, टाइल्स उखड़ने और लाइटिंग उपकरण खराब होने से काफी नुकसान हुआ। पानी उतरने के बाद एलडीए वीसी प्रथमेश कुमार के निर्देश पर 100 से अधिक कर्मचारी और 10 मशीनें लगाकर सफाई व मरम्मत करवाई गई।
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