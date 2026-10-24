Lucknow News: शिक्षकों ने दिखाया उत्साह, स्नातक में सुस्त रही रफ्तार

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राजधानी के सभी 259 बूथों पर सुबह निर्धारित आठ बजे से मतदान प्रक्रिया शुरू हो गई। सुबह 10 से दोपहर 12 बजे के बीच स्नातक खंड का मतदान 17.48 फीसदी और शिक्षक खंड का 18.90 फीसदी पहुंच गया। दोपहर 12 से दो बजे के बीच स्नातक खंड में मतदान 10.32 प्रतिशत अंक बढ़कर 27.80 फीसदी हो गया। यह इस खंड में दोपहर दो बजे तक की सबसे अधिक बढ़ोतरी रही। शिक्षक खंड में इसी अवधि में मतदान 10.12 प्रतिशत बढ़कर 29.02 फीसदी पहुंचा।वहीं, शाम चार बजे स्नातक खंड में मतदान 35.82 फीसदी पर पहुंच गया। इसके उलट शिक्षक खंड में दोपहर बाद मतदान ने रफ्तार पकड़ी। यहां शाम चार बजे के बाद 44.89 फीसदी मतदान दर्ज किया गया।