Lucknow News: डिप्टी सीएम, मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने डाला वोट
लखनऊ ब्यूरो
Updated Sat, 24 Oct 2026 01:56 AM IST
Updated Sat, 24 Oct 2026 01:56 AM IST
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लखनऊ। विधान परिषद चुनाव में उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने महानगर स्थित हीवेट पॉलीटेक्निक में पत्नी के साथ कतार में लगकर मतदान किया। उन्होंने कहा कि यह मतदान उत्तर प्रदेश के लिए मील का पत्थर साबित होगा। उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने गोमतीनगर स्थित केंद्रीय विद्यालय में वोट डाला।
इसके अलावा स्नातक निर्वाचन क्षेत्र की सपा प्रत्याशी कांति सिंह ने पति डॉ. एसपी सिंह और पुत्र शिखर पाल सिंह के साथ टेक्निकल इंटरमीडिएट कॉलेज विजयनगर स्थित मतदान केंद्र में मताधिकार का प्रयोग किया। वहीं, महापौर सुषमा खर्कवाल ने लखनऊ पॉलीटेक्निक, कानपुर रोड, भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष डॉ. नीरज सिंह ने केंद्रीय विद्यालय गोमतीनगर, भाजपा महानगर अध्यक्ष आनंद द्विवेदी ने आलमबाग स्थित जनता गर्ल्स इंटर कॉलेज में मतदान किया।
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इसके अलावा स्नातक निर्वाचन क्षेत्र की सपा प्रत्याशी कांति सिंह ने पति डॉ. एसपी सिंह और पुत्र शिखर पाल सिंह के साथ टेक्निकल इंटरमीडिएट कॉलेज विजयनगर स्थित मतदान केंद्र में मताधिकार का प्रयोग किया। वहीं, महापौर सुषमा खर्कवाल ने लखनऊ पॉलीटेक्निक, कानपुर रोड, भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष डॉ. नीरज सिंह ने केंद्रीय विद्यालय गोमतीनगर, भाजपा महानगर अध्यक्ष आनंद द्विवेदी ने आलमबाग स्थित जनता गर्ल्स इंटर कॉलेज में मतदान किया।
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