Lucknow News: स्नातक बूथ पर गहमागहमी, शिक्षक सीट पर रहा सन्नाटा

नगराम। पूर्व माध्यमिक विद्यालय मतदान केंद्र पर मतदान शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ। शिक्षक सीट के मतदान के लिए मतदाताओं की आवाजाही कम रही, वहीं स्नातक सीट पर नए मतदाताओं और युवाओं में खासा उत्साह दिखा। शिक्षक सीट पर कुल 154 मतदाताओं में 67 ने वोट डाले। इनमें 43 पुरुष और 24 महिलाएं थीं। वहीं, स्नातक सीट पर 1226 मतदाताओं में से 475 ने मतदान किया। इनमें 332 पुरुष और 143 महिलाएं शामिल रहीं।

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