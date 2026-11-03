फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lucknow News ›   Yogi said Caste inertia divides society it binds together shared faith and culture

अयोध्या दीपोत्सव: 'समाज को बांटती है जाति की जड़ता', योगी बोले- एक सूत्र में पिरोती है साझी आस्था और संस्कृति

Tue, 03 Nov 2026 10:02 AM IST
Bhupendra Singh अमर उजाला ब्यूरो, लखनऊ
अमर उजाला ब्यूरो, लखनऊ Published by: Bhupendra Singh Updated Tue, 03 Nov 2026 10:02 AM IST
सार

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि जाति की जड़ता समाज को विभाजित करती है, जबकि साझा आस्था और संस्कृति उसे एक सूत्र में पिरोती है। उन्होंने श्री अयोध्या जी के दीपोत्सव को सामाजिक एकता का जीवंत उदाहरण बताया और कहा कि डबल इंजन सरकार ने राम नगरी की सांस्कृतिक विरासत को जन-जन के उत्सव में बदल दिया है।

विज्ञापन
Yogi said Caste inertia divides society it binds together shared faith and culture
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर अपने संदेश में कहा कि जाति की जड़ता समाज को बांटने का काम करती है, वहीं साझा आस्था और संस्कृति समाज को एक सूत्र में पिरोने का कार्य करती है। उन्होंने श्री अयोध्या जी के दीपोत्सव को इसी सामाजिक एकता का एक उत्कृष्ट उदाहरण बताया।

विज्ञापन

सांस्कृतिक विरासत को जन-जन के उत्सव में बदला

मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2017 से पहले, जातीय विभाजन को राजनीति का आधार बनाने वाली सरकारों ने समाज को जोड़ने वाली सांस्कृतिक शक्ति की उपेक्षा की। इसके विपरीत, डबल इंजन सरकार ने वर्ष 2017 में दीपोत्सव की शुरुआत करके इस सोच को बदला और राम नगरी की सांस्कृतिक विरासत को एक बड़े जन-जन के उत्सव में परिवर्तित कर दिया।

विज्ञापन

दीपक का प्रकाश समाज को एक करता है

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आगे लिखा कि पूज्य संतगण और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में, आज के दीपोत्सव आयोजन में धर्माचार्य, विद्यार्थी, स्वच्छताकर्मी, कुम्हार और व्यापारी सभी समान उत्साह और श्रद्धा के साथ भाग लेते हैं। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि यहां पहचान जाति से नहीं, बल्कि सहभागिता से होती है। दीप भले ही अलग-अलग हाथों में जलते हैं, लेकिन उनका प्रकाश पूरे समाज को एक करता है। यही दीपोत्सव का संदेश है और यही समरस समाज की संकल्पना है।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed