यूपी चुनाव 2027: टिकट फाइनल होने के बाद ही विधानसभा क्षेत्र में रैली करेंगे अखिलेश, इसलिए बनाई ये रणनीति

समाजवादी पार्टी (सपा) के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर एक अहम रणनीति तैयार की है। पार्टी सूत्रों के अनुसार, अब अखिलेश यादव संबंधित विधानसभा क्षेत्र में टिकट फाइनल होने के बाद ही चुनावी रैलियां करेंगे। इसका मुख्य उद्देश्य पार्टी के भीतर आंतरिक विरोध और असंतोष को न्यूनतम स्तर पर रखना है।

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