Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lucknow News ›   Worker's body found stuffed in a sack

Lucknow News: बोरे में बंद मिला श्रमिक का शव

Wed, 11 Nov 2026 02:21 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Wed, 11 Nov 2026 02:21 AM IST
विज्ञापन
Worker's body found stuffed in a sack
सरोजनीनगर। मंगलवार सुबह बंथरा इलाके में काकोरी के इब्राहिमगंज निवासी सुखमी लाल रावत (43) का शव बोरे में पड़ा मिला। भतीजे राजीव ने चाची व एक युवक पर उनकी हत्या कर शव फेंके जाने का आरोप लगाया है। पुलिस सभी पहलुओं पर जांच कर रही है।
विज्ञापन

डीसीपी दक्षिणी मो. मुश्ताक के अनुसार, नारायणपुर-फतेहगंज रोड पर अमावां जंगल में पुलिया के नीचे शव मिला। सुखमी लाल का मुंह काले कपड़े से बंधा था और शव सड़ चुका था। फोरेंसिक टीम ने मौके पर जांच की। जेब में भतीजे राजीव का मोबाइल नंबर मिला। राजीव ने फोटो देखकर अपने चाचा के शव की शिनाख्त की।
विज्ञापन

भतीजे राजीव ने अपनी चाची चांदनी और एक युवक पर चाचा की हत्या का आरोप लगाया है। राजीव के अनुसार, करीब सात साल पहले युवक सुखमी लाल की पत्नी चांदनी और बच्चों के साथ रहने लगा था। सुखमी लाल ढाई माह पहले घर से निकले थे और लुधियाना में मजदूरी कर रहे थे, फिर दिल्ली गए थे। चार नवंबर को दोस्तों ने दिल्ली से लखनऊ के लिए ट्रेन में बैठाया था, पर घर नहीं पहुंचे थे। इंस्पेक्टर बंथरा राणा राजेश सिंह ने बताया कि अभी कोई तहरीर नहीं मिली है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से मौत की सही वजह स्पष्ट होगी।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed