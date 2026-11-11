Lucknow News: बोरे में बंद मिला श्रमिक का शव

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डीसीपी दक्षिणी मो. मुश्ताक के अनुसार, नारायणपुर-फतेहगंज रोड पर अमावां जंगल में पुलिया के नीचे शव मिला। सुखमी लाल का मुंह काले कपड़े से बंधा था और शव सड़ चुका था। फोरेंसिक टीम ने मौके पर जांच की। जेब में भतीजे राजीव का मोबाइल नंबर मिला। राजीव ने फोटो देखकर अपने चाचा के शव की शिनाख्त की।भतीजे राजीव ने अपनी चाची चांदनी और एक युवक पर चाचा की हत्या का आरोप लगाया है। राजीव के अनुसार, करीब सात साल पहले युवक सुखमी लाल की पत्नी चांदनी और बच्चों के साथ रहने लगा था। सुखमी लाल ढाई माह पहले घर से निकले थे और लुधियाना में मजदूरी कर रहे थे, फिर दिल्ली गए थे। चार नवंबर को दोस्तों ने दिल्ली से लखनऊ के लिए ट्रेन में बैठाया था, पर घर नहीं पहुंचे थे। इंस्पेक्टर बंथरा राणा राजेश सिंह ने बताया कि अभी कोई तहरीर नहीं मिली है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से मौत की सही वजह स्पष्ट होगी।