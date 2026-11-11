Lucknow News: बोरे में बंद मिला श्रमिक का शव
लखनऊ ब्यूरो
Updated Wed, 11 Nov 2026 02:21 AM IST
Updated Wed, 11 Nov 2026 02:21 AM IST
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सरोजनीनगर। मंगलवार सुबह बंथरा इलाके में काकोरी के इब्राहिमगंज निवासी सुखमी लाल रावत (43) का शव बोरे में पड़ा मिला। भतीजे राजीव ने चाची व एक युवक पर उनकी हत्या कर शव फेंके जाने का आरोप लगाया है। पुलिस सभी पहलुओं पर जांच कर रही है।
डीसीपी दक्षिणी मो. मुश्ताक के अनुसार, नारायणपुर-फतेहगंज रोड पर अमावां जंगल में पुलिया के नीचे शव मिला। सुखमी लाल का मुंह काले कपड़े से बंधा था और शव सड़ चुका था। फोरेंसिक टीम ने मौके पर जांच की। जेब में भतीजे राजीव का मोबाइल नंबर मिला। राजीव ने फोटो देखकर अपने चाचा के शव की शिनाख्त की।
भतीजे राजीव ने अपनी चाची चांदनी और एक युवक पर चाचा की हत्या का आरोप लगाया है। राजीव के अनुसार, करीब सात साल पहले युवक सुखमी लाल की पत्नी चांदनी और बच्चों के साथ रहने लगा था। सुखमी लाल ढाई माह पहले घर से निकले थे और लुधियाना में मजदूरी कर रहे थे, फिर दिल्ली गए थे। चार नवंबर को दोस्तों ने दिल्ली से लखनऊ के लिए ट्रेन में बैठाया था, पर घर नहीं पहुंचे थे। इंस्पेक्टर बंथरा राणा राजेश सिंह ने बताया कि अभी कोई तहरीर नहीं मिली है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से मौत की सही वजह स्पष्ट होगी।
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डीसीपी दक्षिणी मो. मुश्ताक के अनुसार, नारायणपुर-फतेहगंज रोड पर अमावां जंगल में पुलिया के नीचे शव मिला। सुखमी लाल का मुंह काले कपड़े से बंधा था और शव सड़ चुका था। फोरेंसिक टीम ने मौके पर जांच की। जेब में भतीजे राजीव का मोबाइल नंबर मिला। राजीव ने फोटो देखकर अपने चाचा के शव की शिनाख्त की।
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भतीजे राजीव ने अपनी चाची चांदनी और एक युवक पर चाचा की हत्या का आरोप लगाया है। राजीव के अनुसार, करीब सात साल पहले युवक सुखमी लाल की पत्नी चांदनी और बच्चों के साथ रहने लगा था। सुखमी लाल ढाई माह पहले घर से निकले थे और लुधियाना में मजदूरी कर रहे थे, फिर दिल्ली गए थे। चार नवंबर को दोस्तों ने दिल्ली से लखनऊ के लिए ट्रेन में बैठाया था, पर घर नहीं पहुंचे थे। इंस्पेक्टर बंथरा राणा राजेश सिंह ने बताया कि अभी कोई तहरीर नहीं मिली है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से मौत की सही वजह स्पष्ट होगी।
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