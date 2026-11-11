Lucknow News: उत्तराखंड महोत्सव का आगाज, 14 दिनों तक सजेगा लोककला और संस्कृति का मंच

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

प्रतियोगिता में प्रतिभागियों ने राज्य की दशा और दिशा पर पक्ष-विपक्ष में विचार रखे। पक्ष में महेंद्र सिंह गैलाकोटी प्रथम, फकीरा सिंह चौहान द्वितीय और कैलाश सिंह तृतीय रहे। विपक्ष में कर्णिका तिवारी प्रथम, धन सिंह मेहता द्वितीय और प्रियंका बिष्ट तृतीय स्थान पर रहीं।निर्णायक मंडल में डॉ. चंद्र मोहन नौटियाल, संजय काला और ललित सिंह पोखरियाल शामिल रहे। महापरिषद अध्यक्ष हरीश चंद्र पंत, महासचिव भरत सिंह बिष्ट और संयोजक दीवान सिंह अधिकारी ने विजेताओं को प्रतीक चिह्न देकर सम्मानित किया।उत्तराखंडी व्यंजनों की खुशबू से महका महोत्सवमहोत्सव में मंगलवार को हुई लाइव खानपान प्रतियोगिता में 12 महिलाओं ने उत्तराखंडी व्यंजन तैयार किए। प्रेमा त्रिपाठी ने पहला और सरोज खुल्बे ने दूसरा स्थान हासिल किया। निर्णायक मंडल में होटल प्रबंधन और पाक कला क्षेत्र से जुड़े भगवती पंत, हयात सिंह रावत व हर्षवर्धन जोशी सहित अन्य सदस्य शामिल रहे। शाम को रेडियो जॉकी प्रतीक के समूह ने भजनों की प्रस्तुति से माहौल भक्तिमय बनाया।