Lucknow News: फैशन फिएस्टा में महिलाओं ने की जमकर खरीदारी

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फैशन फिएस्टा का शुभारंभ फिक्की फ्लो की अध्यक्ष सिमरन साहनी ने किया। इसको लेकर उन्होंने कहा कि प्रदर्शनी में ज्यादातर सामान हाथ का बना हुआ है, जो सराहनीय है। प्रदर्शनी में हस्तकला और कारीगरी का अनोखा संगम देखने को मिला। महिलाओं ने साड़ी, सूट, बेडशीट, घर की सजावट का सामान, करवाचौथ की पूजा का सामान, खूबसूरत ज्वेलरी और तमाम सामान की खरीदारी की।महिलाओं से बातचीत-1- गाय के गोबर से पूजा और सजावट का सामान-शहर की सुखप्रीत कौर ने फैशन फिएस्टा प्रदर्शनी में गाय के गोबर से बने पूजा और सजावट के सामान का स्टॉल लगाया है। सुखप्रीत ने बताया कि ये सामान वो अपने सहयोगियों के साथ खुद से तैयार करती हैं। ये सामान वजन में हल्के और खूबसूरत हैं। यही कारण है कि लोग इन्हें पसंद कर रहे हैं।2- एमडीएफ बोर्ड पर क्ले आर्ट से घर का सजावट का सामान-बहराइच की आराध्या ने प्रदर्शनी में घर की सजावट और लाइफस्टाइल से जुड़े अलग-अलग तरह के सामान प्रदर्शित किए। उन्होंने बताया कि ये सभी सामान वो खुद से एमडीएफ बोर्ड पर क्ले आर्ट के जरिये बनाती हैं। इन सामानों पर महीन काम होता है इसलिए बनाने में समय लगता है लेकिन लोगों को काफी पसंद आते हैं।शिवानी बनीं मिसेज मूनलाइट सीजन 2 की विनर-फैशन फिएस्टा के बाद शाम को मिसेज मूनलाइट सीजन-2 का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी की उपाध्यक्ष विभा सिंह ने किया। फैशन शो का शुभारंभ नेहा वर्मा के वैष्णवी डांस इंस्टीट्यूट की ओर से नृत्य प्रस्तुति के साथ हुआ। इसके बाद गायन प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। गायन प्रतियोगिता में गरिमा प्रथम, अन्नपूर्णा सिंह द्वितीय और अंकिता तृतीय स्थान पर रहीं। रैंप वॉक पर अलग-अलग आउटफिट्स में महिलाओं ने वॉक किया और मिसेज मूनलाइट का ताज शिवानी के सिर पर सजा। फैशन फिएस्टा और मिसेज मूनलाइट सीजन-2 में अमर उजाला मीडिया पार्टनर रहा।