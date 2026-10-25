फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lucknow News ›   Lucknow: Nine-year-old only son dies after drowning in a pond; mother faints.

लखनऊ: तालाब में डूबने से नौ वर्षीय इकलौते बेटे की मौत, मां हुई बेहोश

Sun, 25 Oct 2026 01:12 PM IST
Ishwar Ashish Bhartiya अमर उजाला नेटवर्क, गोसाईगंज (लखनऊ)
अमर उजाला नेटवर्क, गोसाईगंज (लखनऊ) Published by: Ishwar Ashish Bhartiya Updated Sun, 25 Oct 2026 01:12 PM IST
सार

सूचना पर पहुंची पुलिस ने बच्चे को सीएचसी गोसाईंगंज पहुंचाया जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। 

विज्ञापन
Lucknow: Nine-year-old only son dies after drowning in a pond; mother faints.
प्रतीकात्मक तस्वीर। - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

गोसाईगंज के टंट का पुरवा गांव निवासी नौ वर्षीय छात्र अंकुश यादव की रविवार सुबह तालाब में डूबने से मौत हो गई। वह गांव के बाहर मंगल विहार के पास स्थित तालाब में नहाने गया था। सूचना पर पहुंची पुलिस ने उसे सीएचसी गोसाईंगंज पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।

विज्ञापन


एसीपी गोसाईंगंज ऋषभ यादव के मुताबिक टंट का पुरवा निवासी सतीश यादव का इकलौता बेटा अंकुश रविवार सुबह करीब 10 बजे खेलने के लिए घर से निकला था। इसी दौरान वह गांव के बाहर स्थित तालाब में नहाने उतर गया। ग्रामीणों के मुताबिक, नहाते समय वह तालाब में मिट्टी निकालने के लिए आगे बढ़ा और गहरे पानी में डूब गया। ग्रामीणों ने उसे बाहर निकाला।
विज्ञापन


जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और उसे तत्काल सीएचसी गोसाईंगंज ले गई, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। अंकुश तीन बहनों में इकलौता भाई था। परिवार के इकलौते बेटे की मौत की खबर मिलते ही मां बेहोश हो गई। वहीं, पिता सतीश यादव का रो-रोकर बुरा हाल है। घटना के बाद परिवार में मातम पसरा है।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed