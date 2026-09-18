Lucknow News: महिला की धारदार हथियार से गला रेतकर हत्या

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एसीपी काकोरी शकील अहमद के मुताबिक, प्रेमा के दूसरे पति श्रमिक प्रदीप की भाभी रेखा ने बताया कि प्रेमा का मायका काकोरी के भुलईखेड़ा गांव में है। करीब 18 वर्ष पहले प्रेमा का सिमरामऊ निवासी किसान राजू यादव से विवाह हुआ था। दोनों का एक बेटा है। करीब आठ माह पहले प्रेमा ने गोहरामऊ गांव निवासी प्रदीप यादव से प्रेम विवाह कर लिया था और उनके साथ रहने लगी थी। प्रेमा के दूसरे विवाह से राजू बेहद नाराज था। वहीं, प्रेमा फोन पर अपने बेटे से बातचीत करती थी। यह बात भी राजू को बुरी लगती थी।प्रेमा के दूसरे पति प्रदीप के अनुसार, बुधवार रात करीब एक बजे जब उनकी आंख खुली तो प्रेमा बिस्तर पर नहीं थी। उन्होंने परिजनों की मदद से प्रेमा को इधर-उधर तलाशा लेकिन कुछ पता नहीं चल सका। सुबह करीब छह बजे गांव से 100 मीटर दूर नहर की पटरी पर प्रेमा का खून से लथपथ शव मिला। उनके गले, चेहरे और कंधे पर धारदार हथियार से वार के निशान थे। सूचना पर काकोरी पुलिस मौके पर पहुंची। छानबीन के लिए डॉग स्क्वायड और फोरेंसिक टीम को भी बुलाया गया।प्रदीप का आरोप है कि राजू ने एक किशोर की मदद से प्रेमा को बहाने से मिलने के लिए बुलाया। वहां पहुंचने पर राजू और अन्य लोगों ने मिलकर प्रेमा पर धारदार हथियार से वार कर हत्या कर दी। एसीपी काकोरी का कहना है कि प्रदीप की तहरीर पर हत्या की एफआईआर दर्ज कर नामजद आरोपियों की तलाश की जा रही है।