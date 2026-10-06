Lucknow News: करंट की चपेट में आने से महिला की मौत

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इंस्पेक्टर नवाब अहमद के मुताबिक पति मुकेश शर्मा का कहना है कि मंदिर की ओर चल रहे पंखे को दूसरी तरफ करने की कोशिश में सीता उसकी चपेट में आ गईं और जमीन पर गिर पड़ीं। मां को गिरा देखकर बेटी राधिका रोने लगी। उनके दो बच्चे हर्ष (15) और राधिका (12) हैं। इंस्पेक्टर ने बताया कि रात करीब दो बजे शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है।

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माल। ललइखेड़ा गांव में रविवार शाम 7:30 बजे घर के मंदिर में पूजा कर रही सीता (37) पंखे की चपेट में आकर करंट लगने से गंभीर रूप से झुलस गईं। परिजन उन्हें शेखवापुर स्थित निजी अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया।