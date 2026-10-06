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Lucknow News: करंट की चपेट में आने से महिला की मौत

Tue, 06 Oct 2026 02:59 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, लखनऊ
संवाद न्यूज एजेंसी, लखनऊ Updated Tue, 06 Oct 2026 02:59 AM IST
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Woman dies of electrocution
माल। ललइखेड़ा गांव में रविवार शाम 7:30 बजे घर के मंदिर में पूजा कर रही सीता (37) पंखे की चपेट में आकर करंट लगने से गंभीर रूप से झुलस गईं। परिजन उन्हें शेखवापुर स्थित निजी अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया।
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इंस्पेक्टर नवाब अहमद के मुताबिक पति मुकेश शर्मा का कहना है कि मंदिर की ओर चल रहे पंखे को दूसरी तरफ करने की कोशिश में सीता उसकी चपेट में आ गईं और जमीन पर गिर पड़ीं। मां को गिरा देखकर बेटी राधिका रोने लगी। उनके दो बच्चे हर्ष (15) और राधिका (12) हैं। इंस्पेक्टर ने बताया कि रात करीब दो बजे शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है।
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