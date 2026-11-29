लखनऊ। राजधानी में सुबह और शाम के समय गलन बढ़ गई है। शनिवार को सुबह हल्का कोहरा छाया रहा। मौसम विभाग का अनुमान है कि पुरवाई चलने लगी है। इसके प्रभाव से रविवार से लखनऊ में कोहरे का असर बढ़ सकता है। क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह ने बताया कि फिलहाल लखनऊ के मौसम और तापमान में बड़े बदलाव की संभावना नहीं है। शनिवार को अधिकतम तापमान लगभग स्थिर रहते हुए 26.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। न्यूनतम तापमान 12 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ।

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