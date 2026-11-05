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Lucknow News: दिव्यांगजन के हुनर को मिलेगा बाजार

Thu, 05 Nov 2026 02:34 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Thu, 05 Nov 2026 02:34 AM IST
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Skills of persons with disabilities will find a market
लखनऊ। दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग की ओर से बृहस्पतिवार और शुक्रवार को दिव्य दिवाली मेला का आयोजन किया जाएगा। यह मेला दिव्यांगजनों के हुनर और उद्यमशीलता को बढ़ावा देगा। यह दो दिवसीय मेला जवाहर भवन-इंदिरा भवन परिसर में सुबह 11 बजे से शाम 6 बजे तक चलेगा। मेले में दिव्यांग उद्यमियों के हस्तनिर्मित उत्पादों की प्रदर्शनी लगेगी। पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग के प्रमुख सचिव राजेश कुमार सिंह मुख्य अतिथि होंगे।
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