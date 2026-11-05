फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lucknow News ›   Cloth bags distributed at railway stations

Lucknow News: रेलवे स्टेशनों पर वितरित किए कपड़े के थैले

Thu, 05 Nov 2026 02:33 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Thu, 05 Nov 2026 02:33 AM IST
विज्ञापन
Cloth bags distributed at railway stations
लखनऊ। पूर्वोत्तर रेलवे लखनऊ मंडल प्रशासन की ओर से एक से सात नवंबर तक ‘ब्रिक्स सतत जीवन शैली सप्ताह’ मनाया जा रहा है। इसी क्रम में बुधवार को ‘अडॉप्ट सस्टेनेबल फूड सिस्टम’ थीम पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। यात्रियों को कपड़े के थैले वितरित किए गए। मंडल रेल प्रबंधक गौरव अग्रवाल के मार्गदर्शन में लखनऊ जंक्शन, गोरखपुर, ऐशबाग, गोंडा, खलीलाबाद, सीतापुर और बस्ती स्टेशनों पर कर्मचारियों, वेंडर्स व यात्रियों को मिशन लाइफ की शपथ दिलाई गई। स्टेशनों पर रैली, बैनर व पब्लिक अनाउंसमेंट के माध्यम से यात्रियों को भोजन की बर्बादी रोकने, कचरा केवल कूड़ेदान में डालने और स्वच्छता बनाए रखने का संदेश दिया गया।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed