Lucknow News: पछुआ चली, मानसून के विदाई की आहट
लखनऊ ब्यूरो
Updated Wed, 30 Sep 2026 02:49 AM IST
Updated Wed, 30 Sep 2026 02:49 AM IST
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लखनऊ। राजधानी में मंगलवार को दिन चढ़ने के साथ धूप खिली और धीमी पछुआ हवाएं चलीं। इससे उमस में कमी आई। दो दिनों से दिन का तापमान बढ़ने के बाद अब पारा सामान्य के करीब पहुंच गया है। रात के तापमान में 2.4 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी दर्ज हुई।
क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह के अनुसार बारिश थमने और पछुआ हवाओं के असर से मौसम में बदलाव के संकेत मिलने लगे हैं। राजधानी से मानसून की विदाई की भी आहट है। बृहस्पतिवार से लखनऊ में मानसूनी बारिश की संभावना नहीं है। मंगलवार को अधिकतम तापमान 32.2 डिग्री सेल्सियस रहा। यह सोमवार से 0.2 डिग्री अधिक है। न्यूनतम तापमान 23.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। यह एक दिन पहले के मुकाबले 2.4 डिग्री अधिक रहा।
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