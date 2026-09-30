Lucknow News: भूमेश और अपराजिता के बीच होगी खिताबी भिड़ंत
लखनऊ ब्यूरो
Updated Wed, 30 Sep 2026 03:02 AM IST
Updated Wed, 30 Sep 2026 03:02 AM IST
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लखनऊ। किरन अग्रवाल मेमोरियल जिला बैडमिंटन चैंपियनशिप में दमदार प्रदर्शन करते हुए भूमेश उतरानी ने पुरुष एकल और अपराजिता घोषाल ने महिला एकल के फाइनल में जगह बनाई। गोमतीनगर स्थित बीबीडी यूपी बैडमिंटन अकादमी में खेले गए सेमीफाइनल में भूमेश उतरानी ने आदित्य सिंह को कड़े मुकाबले में 16-14, 15-13 से हराया।
महिला एकल के सेमीफाइनल में अपराजिता घोषाल ने श्रेयांशी मिश्रा को 15-9, 15-6 से हराकर खिताबी मुकाबले में प्रवेश किया। बालक अंडर-19 एकल के क्वार्टर फाइनल मुकाबलों में नीलेश भट्ट ने पारस दत्त ध्यानी को 15-12, 15-7 से, अक्षय पांडेय ने वेदांश थापा को 15-7, 15-8 से और प्रज्ज्वल पाठक ने एकांश प्रताप सिंह को 15-11, 15-11 से हराया।
क्वार्टर फाइनल के मुकाबले जीतकर नीलेश, अक्षय, प्रज्ज्वल और शाश्वत कुमार शुक्ला ने सेमीफाइनल में जगह बनाई। मिश्रित युगल क्वार्टर फाइनल में आदित्य सिंह और स्नेहा सिंह की जोड़ी ने वी. बृनिवाश और गंगा पांडेय को 15-6, 15-6 से हराया। पुरुष युगल में आदित्य सिंह-शौर्य प्रताप सिंह और हर्ष मिश्रा-पीयूष यादव की जोड़ियों ने भी सेमीफाइनल में प्रवेश किया। बालिका अंडर-19 एकल क्वार्टर फाइनल में अपर्णा सिंह ने गौरी दुबे को 15-7, 15-12 से करारी शिकस्त दी।
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आयोजन अध्यक्ष राम मोहन अग्रवाल और सचिव संदीप अग्रवाल ने बताया कि सीनियर और अंडर-19 वर्ग के फाइनल बुधवार को खेले जाएंगे। दोपहर दो बजे पुरस्कार वितरण होगा। इसके बाद दो से चार अक्तूबर तक अंडर-11, अंडर-13, अंडर-15 और अंडर-17 आयु वर्ग के मुकाबले होंगे।
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महिला एकल के सेमीफाइनल में अपराजिता घोषाल ने श्रेयांशी मिश्रा को 15-9, 15-6 से हराकर खिताबी मुकाबले में प्रवेश किया। बालक अंडर-19 एकल के क्वार्टर फाइनल मुकाबलों में नीलेश भट्ट ने पारस दत्त ध्यानी को 15-12, 15-7 से, अक्षय पांडेय ने वेदांश थापा को 15-7, 15-8 से और प्रज्ज्वल पाठक ने एकांश प्रताप सिंह को 15-11, 15-11 से हराया।
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क्वार्टर फाइनल के मुकाबले जीतकर नीलेश, अक्षय, प्रज्ज्वल और शाश्वत कुमार शुक्ला ने सेमीफाइनल में जगह बनाई। मिश्रित युगल क्वार्टर फाइनल में आदित्य सिंह और स्नेहा सिंह की जोड़ी ने वी. बृनिवाश और गंगा पांडेय को 15-6, 15-6 से हराया। पुरुष युगल में आदित्य सिंह-शौर्य प्रताप सिंह और हर्ष मिश्रा-पीयूष यादव की जोड़ियों ने भी सेमीफाइनल में प्रवेश किया। बालिका अंडर-19 एकल क्वार्टर फाइनल में अपर्णा सिंह ने गौरी दुबे को 15-7, 15-12 से करारी शिकस्त दी।
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आयोजन अध्यक्ष राम मोहन अग्रवाल और सचिव संदीप अग्रवाल ने बताया कि सीनियर और अंडर-19 वर्ग के फाइनल बुधवार को खेले जाएंगे। दोपहर दो बजे पुरस्कार वितरण होगा। इसके बाद दो से चार अक्तूबर तक अंडर-11, अंडर-13, अंडर-15 और अंडर-17 आयु वर्ग के मुकाबले होंगे।