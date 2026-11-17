लखनऊ। राजधानी में सोमवार को पछुआ हवाएं चलने से मौसम में ठंड घुल गई। सुबह हल्का कोहरा छाया रहा। हालांकि, दिन चढ़ने के साथ धूप खिली। इस बीच 20 से 30 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से पछुआ हवा चलने से दिन और रात के तापमान में लगभग एक-एक डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई।मौसम विभाग के अनुसार पहाड़ों से आ रही ठंडी हवाओं के कारण दो दिनों में रात के तापमान में चार डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट हो सकती है। सुबह के समय कोहरा और धुंध छाने के आसार हैं। क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह के मुताबिक 17 से 19 नवंबर के बीच राजधानी में ठंड का असर बढ़ सकता है। सोमवार को अधिकतम तापमान 0.9 डिग्री की गिरावट के साथ 29.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। न्यूनतम तापमान 0.9 डिग्री की गिरावट के साथ 17.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ।