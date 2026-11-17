विज्ञापन

उपेंद्र के मुताबिक, शाम करीब पांच बजे वह दोस्त अमित सिंह के साथ मान सिंह यादव की दुकान पर चाय पी रहे थे। भुगतान के दौरान एसयूवी से चार लोग पहुंचे और किसी विवाद पर गाली-गलौज करने लगे। विरोध करने पर उन्होंने पिस्ताैल निकालकर फायरिंग शुरू कर दी। इस दौरान एक पिस्ताैल गिरने पर आरोपियों ने दूसरी निकाल ली। घटना के बाद पुलिस को सूचना दी गई।सड़क पर मिले गोलियों के निशानघटनास्थल पर सड़क पर गोलियों के निशान मिले हैं। वहां आए उपेंद्र के साथी प्रशांत सिंह के मुताबिक बदमाशों ने करीब आठ राउंड फायरिंग की है। उपेंद्र किसी को भी नहीं पहचानते हैं। सभी ने अचानक से हमला किया। घटना से उपेंद्र काफी घबराए हुए हैं। डीसीपी पूर्वी डॉ. दीक्षा शर्मा ने बताया कि तहरीर के आधार पर जांच के लिए टीम गठित की गई है। सीसीटीवी फुटेज और माैके पर मिले साक्ष्यों के आधार पर जांच की जा रही है।