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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lucknow News ›   Welcome High Court's Stand on Saharanpur Mosque Case

Lucknow News: सहारनपुर मस्जिद मामले में हाईकोर्ट के रुख का स्वागत

Fri, 11 Sep 2026 04:28 PM IST
लखनऊ ब्यूरो
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Fri, 11 Sep 2026 04:28 PM IST
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Welcome High Court's Stand on Saharanpur Mosque Case
(फोटो)
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लखनऊ। शाही इमाम ईदगाह लखनऊ मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली ने सहारनपुर मस्जिद ध्वस्तीकरण मामले में हाईकोर्ट द्वारा राज्य सरकार से जवाब मांगे जाने और मस्जिद पर लगाए गए जुर्माने पर रोक लगाने के आदेश का स्वागत किया है। उन्होंने इसे न्याय की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताते हुए उम्मीद जताई कि मस्जिद के अधिकारों की रक्षा होगी और पीड़ित पक्ष को न्याय मिलेगा। मौलाना ने कहा कि धार्मिक स्थलों को संबंधित कानूनी प्रावधानों के तहत संरक्षण प्राप्त है और उम्मीद है कि इनका उचित ध्यान रखा जाएगा। उन्होंने जल्द मस्जिद के पुनर्निर्माण की उम्मीद भी जताई।
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