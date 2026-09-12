यूपी: लखनऊ में भरवारा क्रॉसिंग पर ट्रैक्टर-ट्रॉली फंसी, मुजफ्फरपुर एक्सप्रेस समेत छह से अधिक ट्रेनें प्रभावित
लखनऊ-बाराबंकी रेल मार्ग पर भरवारा क्रॉसिंग के पास सीमेंट लदी ट्रैक्टर-ट्रॉली रेलवे ट्रैक पर फंस गई। सुरक्षा के चलते मुजफ्फरपुर एक्सप्रेस समेत आधा दर्जन से अधिक ट्रेनों को रोकना पड़ा। कई ट्रेनें एक घंटे से ज्यादा देर से चलीं। जेसीबी की मदद से ट्रॉली हटाने के बाद जांच कर रेल संचालन सामान्य किया गया।
विस्तार
लखनऊ-बाराबंकी रेल मार्ग पर शनिवार सुबह मल्हौर स्थित भरवारा क्रॉसिंग के पास सीमेंट लदी ट्रैक्टर-ट्रॉली रेलवे ट्रैक पर फंस गई। इससे करीब एक घंटे से अधिक समय तक रेल संचालन प्रभावित रहा। लखनऊ से बाराबंकी की ओर जाने वाली मुजफ्फरपुर एक्सप्रेस समेत कई ट्रेनों को क्रॉसिंग से पहले रोकना पड़ा। बाराबंकी से लखनऊ आने वाली ट्रेनें भी प्रभावित हुईं।
स्थानीय निवासी भरत के मुताबिक, शुक्रवार को रेलवे ट्रैक पर मेंटेनेंस का काम चल रहा था। इसी दौरान क्रॉसिंग पर सड़क मरम्मत के लिए खुदाई की गई थी। काम पूरा नहीं होने के कारण शनिवार सुबह करीब साढ़े छह बजे सीमेंट लदी ट्रैक्टर-ट्रॉली वहां से निकल रही थी। तभी उसका पिछला पहिया खुदाई वाले हिस्से में धंस गया और ट्रैक्टर-ट्रॉली रेलवे ट्रैक पर फंस गई।
सुरक्षा के चलते ट्रेनों को पहले ही रोका
ट्रैक पर ट्रैक्टर-ट्रॉली फंसने की सूचना मिलते ही रेलवे अधिकारियों में अफरातफरी मच गई। सुरक्षा के मद्देनजर कई ट्रेनों को भरवारा क्रॉसिंग से पहले ही रोक दिया गया। इससे आधा दर्जन से अधिक ट्रेनें प्रभावित हुईं और कई ट्रेनें एक घंटे से ज्यादा देरी से चलीं।
क्रॉसिंग पर लगा लंबा जाम
ट्रैक्टर-ट्रॉली फंसने से क्रॉसिंग पर भी वाहनों की लंबी कतार लग गई। जाम में स्कूली बच्चों और राहगीरों को भी परेशानी हुई। रेलवे और संबंधित कर्मचारियों ने जेसीबी की मदद से ट्रैक्टर-ट्रॉली को ट्रैक से बाहर निकलवाया। ट्रैक की सुरक्षा जांच के बाद रेल संचालन दोबारा सामान्य हो सका।
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