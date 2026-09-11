Lucknow News: ‘हम हर समय कंटेंट से घिरे रहते हैं’
लखनऊ ब्यूरो
Updated Fri, 11 Sep 2026 02:32 AM IST
Updated Fri, 11 Sep 2026 02:32 AM IST
विज्ञापन
लखनऊ। लखनऊ यूनिवर्सिटी के मैनेजमेंट विभाग में एमबीए बैच 2026-28 के लिए बृहस्पतिवार को दीक्षारंभ-2026 का आयोजन हुआ। इस दौरान आरजे प्रतीक ने असरदार कहानी कहने की कला के बारे में बताया और छात्रों से कहा कि हम हर समय कंटेंट से घिरे रहते हैं। उन्होंने कॉर्पोरेट दुनिया में कदम रखते समय आत्मविश्वास और इरादे में स्पष्टता लाने के लिए प्रेरित किया। प्रतीक ने भगवद्गीता की शिक्षाओं को आधुनिक मैनेजमेंट चुनौतियों से जोड़ा। आरजे प्रतीक ने आंतरिक अनुशासन और नैतिक काम को तनावपूर्ण कारोबार माहौल में आगे बढ़ने का आधार बताया। उन्होंने क्रिएटर इकॉनमी और सच्ची कहानियों की ज़रूरत पर भी जोर दिया। विभागाध्यक्ष प्रो. रितु नारंग ने कहा, असली बातचीत सार्थक संबंध बनाने और समाज पर गहरा असर छोड़ने में है।
विज्ञापन