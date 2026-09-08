Lucknow News: बारिश से जलभराव, नाले की दीवार गिरी

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इंदिरानगर सेक्टर नौ में जलभराव होने से छोटे बच्चों को स्कूल जाने में परेशानी हुई। गोमतीनगर में वन अवध मॉल के सामने भी पानी भरने से गाड़ी वालों को परेशानी का सामना करना पड़ा। शक्तिनगर में बंधा रोड के पास नाले की दीवार टूट गई। यहां एक मकान की दीवार भी दरक गई। इसे लेकर लोगों ने नगर निगम और लोक निर्माण विभाग में शिकायत की है। विज्ञापन

इंदिरानगर सेक्टर नौ में जलभराव होने से छोटे बच्चों को स्कूल जाने में परेशानी हुई। गोमतीनगर में वन अवध मॉल के सामने भी पानी भरने से गाड़ी वालों को परेशानी का सामना करना पड़ा। शक्तिनगर में बंधा रोड के पास नाले की दीवार टूट गई। यहां एक मकान की दीवार भी दरक गई। इसे लेकर लोगों ने नगर निगम और लोक निर्माण विभाग में शिकायत की है।

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लखनऊ। सोमवार को तेज बारिश के कारण इंदिरानगर, गोमतीनगर और पटेल नगर सहित कई इलाकों में जलभराव से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। इंदिरानगर सी ब्लॉक इलाके में पानी की निकासी के लिए नगर निगम की ओर से पंप लगाया गया।