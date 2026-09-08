केजीएमयू : ट्रॉमा सेंटर के कैजुअल्टी में तैनात होंगे 45 डॉक्टर, 35 कर चुके जॉइन

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ट्रॉमा सेंटर में 400 से अधिक बेड हैं, जिसमें कैजुअल्टी में 44 बेड हैं। यहां रोजाना 250 से अधिक मरीज इलाज के लिए पहुंचते हैं। बेड भरे रहने से कई मरीजों का इलाज स्ट्रेचर पर होता है। ट्रॉमा सेंटर के सीएमएस डॉ. प्रेमराज सिंह ने बताया कि प्रदेश के विभिन्न जिलों से गंभीर मरीज यहां आते हैं। सड़क हादसों और आपात स्थितियों में तत्काल इलाज की जरूरत होती है। रेजिडेंट डॉक्टरों की कमी से जांच और इलाज शुरू करने में समय लगता था। अब 35 डॉक्टरों ने सेवा देना शुरू कर दिया है। बाकी 10 डॉक्टर हफ्ते भर में अपनी सेवा देंगे। इससे गंभीर मरीजों की जांच और इलाज में तेजी आएगी। डॉक्टरों की ड्यूटी शिफ्टवार लगेगी।

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लखनऊ। केजीएमयू के ट्रॉमा सेंटर में गंभीर मरीजों को अब इलाज के लिए लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। कैजुअल्टी में जूनियर रेजिडेंट डॉक्टरों की कमी दूर करने की कवायद शुरू हो गई है। इसके लिए रेजिडेंट डॉक्टरों के साक्षात्कार हो चुके हैं। 45 पदों के सापेक्ष 35 डॉक्टरों ने एक हफ्ते में नौकरी जॉइन कर लिया है।